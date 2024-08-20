Galatasaray'da flaş Barış Alper gelişmesi

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Galatasaray'da flaş Barış Alper gelişmesi

Galatasaray’ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, yaşadığı gıda zehirlenmesi nedeniyle Young Boys maçının kadrosundan çıkarılmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun sağlık durumu hakkındaki son bilgiler verildi.

Galatasaray, yarın Young Boys ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşması için İsviçre’ye gitti. Ancak, gıda zehirlenmesi geçiren Barış Alper Yılmaz, kafilede yer almadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre’ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek.” ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Barış Alper Yılmaz’ın tedavisinin olumlu sonuç verdiğini belirterek, “Barış Alper’in tedavisi olumlu sonuç verdi. Takımı yalnız bırakmak istemedi. Bu akşam özel uçakla İsviçre’ye gidecek” dedi.

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