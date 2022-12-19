Galatasaray'da flaş gelişme

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde eeknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dört takımlı turnuvayla tamamlandı.
Antrenmanda flaş bir gelişme de yaşandı.
Sergio Oliveira ve Emre Taşdemir antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Tedavileri devam eden Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Mathias Ross ise çalışmaya çıkmadı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.
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