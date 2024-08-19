Galatasaray'da flaş İlkay Gündoğan kararı. Dursun Özbek canlı yayında açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da flaş İlkay Gündoğan kararı. Dursun Özbek canlı yayında açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İlkay Gündoğan'ın transferi ile ilgili canlı yayında flaş sözler sarf etti.

Galatasaray uzun süredir İlkay Gündoğan'ın peşinde. Aynı zamanda da Fenerbahçe'nin de yıldız futbolcuya yoğun bir şekilde ilgisi var. Ancak İlkay Gündoğan'ın, Barcelano'daki durumu henüz netlik kazanmadı. İspanyol ekibi, tecrübeli futbolcuyu gözden çıkarsa da İlkay ayrılıp ayrılmama konusunda kararsız.

İlkay Gündoğan'ın, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığı açıklamasını yaptığı sırada Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TRT Spor'da canlı yayın konuğuydu. Yıldız futbolcunun transferi ile ilgili gelen sorulara çarpıcı yanıtlar verdi.

Dursun Özbek, "İlkay Gündoğan her takımın gündeminde olabilir. Önemli bir oyuncu. Haber dolaşıyor ama gerçekten Barcelona'dan ayrılıp ayrılmayacağı kesin değil. Şu ana kadar bendeki bilgi İlkay'ın hala Barcelona'da kalmak istediği yönünde. Galatasaray her zaman İlkay gibi bir futbolcunun peşindedir. Kadrosunda görmek ister. Tartıştığımız şeyin esasına inmek lazım. Bendeki bilgi İlkay'ın Barcelona'da kalmak yönünde" yorumunu yaptı.

Sarı-Kırmızılı kulübün hedeflerinden de bahseden Dursun Özbek, "Şampiyonlar Ligi'nde olmak veya olmamak gibi bir düşüncemiz yok. Tek hedefimiz var. Galatasaray taraftarına iyi bir futbol izletmek istiyoruz. Hem Avrupa'da başarılı olmak hem de Türkiye'de 5. yıldızı takan ilk takım olmak istiyoruz" dedi.

Dursun Özbek, transfer çalışmaları ile ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Eksiklerimiz varsa bunların tamamlanması için ellerinden geleni yapıyorlar. Amacımız Avrupa'da da başarıyı yakalamak. Onun için çalışıyoruz. Galatasaray, Avrupa'da oynamaya alışık. Bizim hedefimiz Avrupa'daki takımları yenmek. Önümüzde güzel bir sezon var. Yoğun bir sezon olacak. Kadromuzu da ona göre kuruyoruz."

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