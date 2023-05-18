Galatasaray'da flaş karar. Dursun Özbek açıkladı

Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Galatasaray'da final haftaları öncesi yeni bir karar alındı.

Alınan kararı futbolculara başkan Dursun Özbek açıkladı.

Son olarak İstanbulspor'u 2-0 yenen ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan sarı kırmızılı takımda Fotomaç'ın haberine göre yönetim motivasyonu artırmak için kesenin ağzını açtı.

Başkan Dursun Özbek'in Başakşehir ve İstanbulspor galibiyetlerinden sonra açıkladığı 400'er bin lira primin Sivasspor maçı öncesi futbolcuların hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

Sarı kırmızılı yönetim Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçında puan kaybedebileceği olasılığını göz önüne alarak, Sivasspor maçından sonra şampiyonluğunu ilan edebileceğini de belirterek kutlama programını hazırladığı ileri sürüldü.