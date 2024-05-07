Trafikteki sigortalı araçlar 23,3 milyonu aştı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre, kara yollarında meydana gelebilecek olası kaza ihtimalinde, karşı tarafta oluşan zararların karşılanmasını sağlayan zorunlu trafik sigortası poliçe adedi 23 milyon 344 bin 19 olarak gerçekleşti.

Bu rakam Türkiye'de trafiğe kayıtlı 29 milyon 367 bin 254 aracın yüzde 79,5'ini içine aldı.

Sürücülerin kendi araçlarını sigorta koruması altına alan ve isteğe bağlı olarak yapılan kaskoda ise poliçe sayısı martta 7 milyon 393 bin 420, sigortalılık oranı yüzde 25,18 oldu.

Trafiğe kayıtlı araçların 6 milyon 23 bin 235'inin zorunlu trafik sigortası olmadığı saptandı.

ZİRVE OTOMOBİLİN

Mart sonu itibarıyla en yüksek sigortalılık oranı yüzde 94,29 ile otomobil grubunda görüldü. Trafiğe kayıtlı 15 milyon 498 bin 386 otomobilin 14 milyon 612 bin 765'inin zorunlu trafik sigortası mevcut.

Otomobil grubunu yüzde 89,79 ile kamyonet, yüzde 80,94 ile özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 80,55 ile minibüs takip etti.

KAMYONET BAŞI ÇEKTİ

Kaskoda ise yüzde 48,28 ile en yüksek oran kamyon grubunda tespit edildi.. Bu grupta poliçe sayısı 469 bin 357 olarak gerçekleşti. İkinci sırada yüzde 35,04 ile otomobiller, üçüncü sırada yüzde 26,64 ile otobüsler sıralandı.

SEDDK hasar maliyet endeksi uygulamasına geçti

Son senelerde yedek parça fiyatlarındaki artış, bedeni hasarları ve işçilik ücretini etkileyen asgari ücret ve değer kaybı maliyetlerine doğrudan etki eden araç bedellerindeki yüksek değişim sigorta şirketlerinin trafik sigortası hasar maliyetlerini büyük oranda etkiledi.

TSB, trafik sigortasında geçilecek serbest tarifeyle hasar oranı düşük olan sigortalının daha az, hasar oranı yüksek olan sigortalının ise daha fazla prim ödeyeceği adil bir fiyatlama sisteminin oluşacağını aktarılıyor.