Ahmet Çakar beraat etti. 'Hem bylockçusun hem de yalancısın' dediği Büyükekşi mahkemeye gelmedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar beraat etti. 'Hem bylockçusun hem de yalancısın' dediği Büyükekşi mahkemeye gelmedi
Ahmet Çakar, Mehmet Büyükekşi'ye 'bylockçu' dediği için yargılandığı davadan beraat etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye Bylockçu dediği için yargılanan Ahmet Çakar hakkında karar verildi...

Çağlayan Adliyesi’nde bugün görülen dava sonucunda Ahmet Çakar beraat ettiğini açıkladı.

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Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Ahmet Çakar, “Eveeeeet. Yer: İstanbul Çağlayan Adliyesi, saat 10:10. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye “Bylockçu ve yalancı” dediğim için, çıktığım mahkemenin ilk duruşmasında beraat ettim. Şimdi tekrar haykırıyorum: “Mehmet Büyükekşi, sen hem Bylockçusun, hem de ağır bir yalancısın!” ifadelerini kullandı.

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Ahmet Çakar dün yaptığı bir paylaşımda ise adliyeye geleceğini ifade ederek Mehmet Büyükekşi’ye meydan okumuş ve mahkemeye çağırmıştı.

Ahmet Çakar açıklamasında, "Mehmet Büyükekşi, yüreğin yetiyorsa sen de yarın mahkemeye gel ve karşıma çık. Hakim karşısında suratına soracağım" demişti.

Ancak gelen haberlere göre Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi Çağlayan Adliyesi’ne gitmedi.

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