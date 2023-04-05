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Galatasaray transfere yöneldi. Yönetim'in gözü iki yıldızda

Galatasaray, ligdeki puan farkını açmasının ardından gözünü transfere çevirdi. Sarı-Kırmızılı yönetim, Fransa ve İngiltere'deki iki dünya yıldızının peşinde düştü.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 15:03
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Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi

Galatasaray transfere yöneldi. Yönetim'in gözü iki yıldızda
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Başkan Vekili Erden Timur önderliğinde çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda öncelik orta saha ve forvet bölgesi olacak. 2 Dünya yıldızı için gaza basan Galatasaray taraftarına şampiyonluk hediyesi vermek istiyor.

G.SARAY DEMBELE'Yİ UNUTMADI
Galatasaray, sezon başından beri gündemde olan Moussa Dembele için bir adım daha attı. Galatasaray, Lyon'la sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki Fransız santrforun menajeriyle bir görüşme yapılacağı öğrenildi. Daha önce Cimbom'a yeşil ışık yakan yıldız golcüyle kesin mutabakat sağlanırsa, forvet transferindeki yol haritası da yeniden çizilecek. Dembele, bu sezon 26 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

BİR YILDIZ DA ADA'DAN
Moussa Dembele'nin olası olumsuzluğunda Galatasaray, Liverpool'un orta sahası Nabil Keita'ya yönelecek. Klopp'un gözünden düşen ve Ada basınında da ayrılık haberlerinin çoğalması üzerine Galatasaray'ın eli rahata kavuştu. 

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