Galatasaray Çağdaş Faktoring'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dev ekip, başantrenör Ekrem Memnun ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte kulüp tarafından yapılan açıklama;

"Galatasaray Çağdaş Faktoring'de başantrenörümüz Ekrem Memnun ile yollarımız karşılıklı anlaşmayla ayrılmıştır.Sayın Ekrem Memnun'a şimdiye kadar vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."

Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!Spor

Galatasaray'da gece yarısı şok ayrılık! Takımın efsane ismiydi... - Resim : 2

Fenerbahçe'ye çok kötü haber! Yıldız oyuncu milli maçta sakatlandıFenerbahçe'ye çok kötü haber! Yıldız oyuncu milli maçta sakatlandıSpor

İKİ KULVAR TEK MAĞLUBİYETLE DEVAM EDİYORDU

Galatasaray, ligdeki sezon başlangıcında ilk 5 karşılaşmasını galibiyetle tamamlarken, son haftada Emlak Konut'a yenilerek, galibiyet serisi son bulmuştu. Öte yandan sarı-kırmızılılar, EuroLeague'de çıktığı 7 maçın tamamını kazanarak yoluna kayıpsız devam ediyordu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan suç duyurusu!Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan suç duyurusu!Spor
Juventus'ta Kenan Yıldız krizi! Bizzat İtalyanlar duyurduJuventus'ta Kenan Yıldız krizi! Bizzat İtalyanlar duyurduSpor
Galatasaray'da Mauro Icardi için karar çıktı! Herkes ters köşe olduGalatasaray'da Mauro Icardi için karar çıktı! Herkes ters köşe olduSpor