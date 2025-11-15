Galatasaray Çağdaş Faktoring'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dev ekip, başantrenör Ekrem Memnun ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte kulüp tarafından yapılan açıklama;

"Galatasaray Çağdaş Faktoring'de başantrenörümüz Ekrem Memnun ile yollarımız karşılıklı anlaşmayla ayrılmıştır.Sayın Ekrem Memnun'a şimdiye kadar vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."

İKİ KULVAR TEK MAĞLUBİYETLE DEVAM EDİYORDU

Galatasaray, ligdeki sezon başlangıcında ilk 5 karşılaşmasını galibiyetle tamamlarken, son haftada Emlak Konut'a yenilerek, galibiyet serisi son bulmuştu. Öte yandan sarı-kırmızılılar, EuroLeague'de çıktığı 7 maçın tamamını kazanarak yoluna kayıpsız devam ediyordu.