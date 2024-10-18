Galatasaray’da hedef Fenerbahçe’nin rekorunu kırmak

Galatasaray, milli aranın ardından Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Ligin lideri olan sarı kırmızılılar, Antalyaspor’u mağlup ederse Fenerbahçe’nin rekorunu kıracak. Sarı kırmızılılar, maçı kazanırsa Süper Lig’deki en uzun deplasman serisi rekorunun sahibi olacak.

Sarı-kırmızılı ekip, yarınki müsabakayı kazanması durumunda Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunun yeni sahibi olacak.

Geçen sezonun son 9 deplasman maçını kazanan Galatasaray, bu sezon da dış sahadaki 3 müsabakayı kayıpsız geçti. Dış sahada 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'ye ait rekorun ortağı konumunda.



Galatasaray, yarın Antalyaspor'u yenmesi halinde üst üste 13 dış saha maçından galibiyetle ayrılarak Süper Lig rekoruna imza atacak.