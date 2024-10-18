Galatasaray’da hedef Fenerbahçe’nin rekorunu kırmak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’da hedef Fenerbahçe’nin rekorunu kırmak

Galatasaray, deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçını kazanması durumunda 3 puandan fazlasını kazanabilir. Sarı kırmızılılar, maçı kazanması durumunda Fenerbahçe’nin rekorunu kıracak.

Galatasaray, milli aranın ardından Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Ligin lideri olan sarı kırmızılılar, Antalyaspor’u mağlup ederse Fenerbahçe’nin rekorunu kıracak. Sarı kırmızılılar, maçı kazanırsa Süper Lig’deki en uzun deplasman serisi rekorunun sahibi olacak.

Sarı-kırmızılı ekip, yarınki müsabakayı kazanması durumunda Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunun yeni sahibi olacak.

Geçen sezonun son 9 deplasman maçını kazanan Galatasaray, bu sezon da dış sahadaki 3 müsabakayı kayıpsız geçti. Dış sahada 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'ye ait rekorun ortağı konumunda.

Galatasaray, yarın Antalyaspor'u yenmesi halinde üst üste 13 dış saha maçından galibiyetle ayrılarak Süper Lig rekoruna imza atacak.

Son Haberler
Sebze almaya gelmişti! Fenalaşarak yere düştü
Sebze almaya gelmişti! Fenalaşarak yere düştü
Serhat Akın’a silahlı saldırıda yeni gelişme. İstenen cezalar belli oldu
Serhat Akın’a silahlı saldırıda yeni gelişme. İstenen cezalar belli oldu
Yenidoğan çetesi skandalına sessiz kalmadı! Gazeteci Candaş Tolga Işık isyan etti!
Yenidoğan çetesi skandalına sessiz kalmadı! Gazeteci Candaş Tolga Işık isyan etti!
Bursa'da kaza! TIR hafif ticari araca çarptı
Bursa'da kaza! TIR hafif ticari araca çarptı
Neymar’a büyük şok. Herkes “Ronaldo” diye bağırdı
Neymar’a büyük şok. Herkes “Ronaldo” diye bağırdı