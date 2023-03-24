Galatasaray'da Burak Elmas'ın kaderi oylanacak

Haliç Kongre Merkezi'nde saat 10.00'da başlayacak kongre, çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

İlk olarak genel kurul divanının oluşturulacağı toplantıda, yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından raporların takdimine geçilecek.

Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından görüşmelere başlanacak.

Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanması sonrası yönetimin mali ve idari yönden ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

Toplantıda, yeni kurulan Galatasaray Florya Emlak AŞ'nin kulübün iştiraki olarak Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama AŞ'den devralınması ile kulübün Kadıköy'deki taşınmazının değerlendirilmesi hususlarında yönetim kurulunun yetki talebi de görüşülecek.

Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasının ardından kulüp ile iştiraklerinin 2023 yılı bütçesinin oylanmasıyla sona erecek.

ELMAS DÖNEMİ OYNALACAK

Olağan mali genel kurul toplantısında kulübün eski başkanı Burak Elmas'ın dönemiyle ilgili de oylama yapılacak.

Galatasaray Kulübünde 2022 yılının mart ayında yapılan olağan mali genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas yönetimi seçim kararı almış, haziran ayında gerçekleştirilen seçimde Dursun Özbek başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Kulüpte 1 Ocak-14 Haziran'da görevde bulunan Burak Elmas ve yönetiminin faaliyetleri hem mali hem de idari yönden ibraya sunulacak.

