Galatasaray'da ibra toplantısı bitti! Dursun Özbek için karar verildi

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Dursun Aydın Özbek başkanlığındaki 91. Yönetim Kurulu 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 dönemi oy çokluğuyla ibra edildi." denildi.

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Dursun Aydın Özbek başkanlığındaki 91. Yönetim Kurulu 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 dönemi oy çokluğuyla ibra edildi. pic.twitter.com/pGVtS6l0sM — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 12, 2024

DURSUN ÖZBEK: 'GURUR VE MUTLULUK DUYUYORUM

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ibra edilmelerinin sonrasında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son toplantıda kulübün başarıları ve hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, göreve geldiğinden bu yana geçen 5 ayı onurlu bir dönem olarak nitelendirirken, futbol takımının üst üste iki kez şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attığını vurguladı.

Ayrıca, Galatasaray’ın Cumhuriyet’in 100. yılı anısına kazandığı Süper Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans da dikkat çekti. Özbek, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde katılamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını, ancak UEFA Avrupa Ligi’nde final hedefi koyduklarını ifade etti.

Futbol takımının liderlik konumuna ulaşmasının yanı sıra, taraftar desteğiyle birlikte sezon sonunda 25. şampiyonluk hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediklerini belirtti. Özbek, 5. yıldız için hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

''8.9 MİLYAR TL İLE REKOR KIRDIK''

Dursun Özbek, Galatasaray’ın finansal durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Kulüp tarihinin konsolide hasılat rekorunu 287 milyon Euro (yaklaşık 8.9 milyar TL) ile kırdıklarını belirtti. Bu başarıda üç ana hasılat kaleminin katkısına dikkat çekti.

Özbek, kombine, VIP, loca ve günlük bilet satışlarının 52 milyon Euro’ya ulaştığını ifade etti. Kombine fiyatlarının 4 katına çıkmasına rağmen, 41,614 kombinenin hızla tükenmesinin ardında taraftarların desteğinin bulunduğunu vurgulayarak teşekkür etti. Ayrıca, Galatasaray’ın ortalama 43 bin seyirci ve yüzde 82 doluluk oranıyla, yeni stadyum açıldığından bu yana en yüksek doluluk oranına ulaştığını aktardı.

Mağazacılık alanında da başarılı olduklarını belirten Özbek, 79 milyon Euro ciro ile rekor kırdıklarını ve sürekli bir büyüme içerisinde olduklarını ifade etti. Bu gelişmeler, kulübün finansal gücünü artırma yönündeki çabalarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.