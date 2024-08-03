Galatasaray'da Icardi depremi

Süper Lig’de son şampiyon Galatasaray Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.

Nefeslerin tutulduğu mücadele saat 20.45’te Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşmanın artık başlamasına saatler kalırken flaş bir iddia ortaya atıldı.

MENAJERİ KOLAYLIK İSTEDİ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelen Mauro Icardi’nin menajeri Elio Pino yönetim ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kulislerde dolaşan bilgilere göre Elio Pino Dursun Özbek’ten Mauro Icardi’nin transferine kolaylık sağlamasını istedi.

DEPRESYONA GİRDİ

Eşi Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Mauro Icardi’nin sarı-kırmızılıların Avusturya kampında depresyona girdiği ve ayrılmayı düşündüğü ifade edilmişti.

Takımın yıldızı Mauro Icardi için bütün takım seferber olurken yakın arkadaşları Fernando Muslera ve Lucas Torreira 2 gün önce bir moral yemeği verip yıldız ismi teselli etmişti.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 47 maçta forma giyen 31 yaşındaki golcü isim bu maçlarda 32 gol 12 asist kaydetti.