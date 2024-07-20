Galatasaray'da Icardi krizi

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Galatasaray'da Icardi krizi

Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Mauro Icardi depresyona girdi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya’da kamp yapan Galatasaray’da Mauro Icardi herkesi korkutuyor. Eşi Wanda Nara ile boşanma kararı alan yıldız golcü için ülkesi Arjantin’den flaş bir iddia gündeme geldi.

"6 KİLO VERDİ"

Arjantinli gazeteci Gustavo Mendez, Icardi’nin ayrılık kararı sonrası depresyona girdiğini ve bu süreçte 6 kilo verdiğini ifade etti.

YÖNETİM ENDİŞELİ

Mendez ayrıca Arjantinli yıldızın bu durumundan ötürü Galatasaray teknik ekibi ve yönetimin endişe içinde olduğunu belirtti.

DAHA SÜRE ALMADI

Avusturya’da oynanan 3 hazırlık maçında 1 dakika bile süre almayan Icardi için geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Okan Buruk Hazırlık kampı içindeyiz. Bir sonraki maçta Icardi'ye ne kadar süre vereceğimizi göreceğiz. Fiziksel durumuna bakacağız ve karar vereceğiz” dedi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplam 47 maça çıkan Mauro Icardi 32 gol 12 asist kaydetti.

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