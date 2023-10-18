Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu. Sezon başında gelmişti şimdi gidiyor

Yaz transfer döneminde Al-Nasr'dan transfer edilen Cedric Bakambu menajerine kulüp bulması için talimat verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu. Sezon başında gelmişti şimdi gidiyor

Editör: Ufuk Cingöz

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray’da Ocak ayında gerçekleşmesi beklenen ilk ayrılık belli oldu.

MENAJERİNE TALİMAT VERDİ
İtalyan medyasından Tuttomercato'nun haberine göre; aldığı süreden memnun olmayan Cedric Bakambu ocak ayında Galatasaray'dan ayrılmayı planlıyor. Kongolu yıldızın menajerine talimat verdiği ve arayışlara başladığı öğrenildi.

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Al-Nasr’dan 700 bin Euro karşılığında transfer olan Bakambu şuana kadar Sarı-kırmızılılarla çıktığı 8 maçta henüz gol veya asist kaydedemedi.

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