Galatasaray'da ilk ayrılık kesinleşti. Dev bonservisle gidiyor

Galatasaray’ın büyük beklentilerle kadrosuna kattığı ancak beklenen katkıyı sağlayamayan Nicolo Zaniolo geçen sezon başında İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiralanmıştı. İtalyan futbolcu burada da istenen düzeye çıkamayınca İngiliz ekibi satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Nicolo Zaniolo'nun, Galatasaray'da kalmayacağına kesin gözüyle bakılıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray’ın Atalanta ile anlaşma aşamasında olduğu ve Zaniolo’nun tercihine bağlı olarak başlatılan görüşmelerin ardından transferin yakında açıklanması bekleniyor.

La Gazzetta dello Sport gazetesine konuşan İtalyan futbolcu, “Atalanta mı, Fiorentina mı? Serie A’ya geri dönmek istiyorum. Bu düşüncemi menajerim Claudio Vigorelli’ye ilettim ve Galatasaray da bu durumdan haberdar. Uygun bir çözüm bulunacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün’ün de katıldığı görüşmelerde Atalanta’nın Galatasaray’a Zaniolo için 5 milyon Euro kiralama bedeli ve 15 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu belirtildi. Fiorentina’nın daha yüksek bir teklif sunmasına rağmen, Şampiyonlar Ligi’nde oynama faktörü nedeniyle Zaniolo, Atalanta forması giymek istiyor.

Öte yandan Atalanta'nın 5+15 milyon Euro'luk teklifine başarı bonuslarının da ekleneceği öğrenildi.