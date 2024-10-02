Galatasaray’da Jelert pişmanlığı. Devre arasında gidebilir

Galatasaray’da sezon başındaki transfer politikası büyük tepki çekse de Fenerbahçe’ye karşı alınan derbi galibiyeti her şeyi unutturdu. Yeni transferlerden özellikle Sara’nın performansı büyük beğeni toplarken Osimhen ise son maçlardaki oyunu ile yüzleri güldürdü.

Ancak sarı kırmızılılarda transferlerden biri büyük hayal kırıklığına neden oldu. Galatasaray’a 9 milyon euro bonservisle gelen Elias Jelert beklentilerin çok uzağında kaldı. Kopenhag’dan gelen sağ bek, özellikle fiziksel durumu ile Süper Lig’in çok gerisinde kaldı.

21 yaşındaki oyuncunun performansı Teknik Direktör Okan Buruk’u çileden çıkarırken genç oyuncunun devre arasında gönderilmesi gündeme geldi. Jelert’in devre arasında kiralık gönderilmesi konusunda Buruk’un yönetime rapor sunduğu öğrenildi.

Galatasaray transfer döneminde Jelert’in yanı sıra, Batshuayi, Sara, Jakobs, Osimhen ve Sallai’yi kadrosuna kattı.