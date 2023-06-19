Galatasaray'da kaleci harekatı. Muslera'nın alternatifi belli oldu

Okan Koçuk ile yolların ayrılması sonucu kaleye takiye yapmak isteyen Galatasaray yönetiminin yerli kaleciler Doğan Alemdar ve Günay Güvenç'i transfer listesine aldığı belirtildi

Galatasaray'da kaleci harekatı. Muslera'nın alternatifi belli oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Gelecek sezona daha iddialı girerek Avrupa’da başarı kovalamak isteyen Galatasaray’da kadro planlamaları devam ediyor. 2. Kaleci konumunda yer alan Okan Koçuk ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar bu ayrılıktan oluşan boşluğun yerini doldurmak için çalışmalara başladı. Mevcut yabancı kuralını da düşünen Galatasaray yönetimi Fernando Muslera’nın yerini doldurması için 2 yerli kaleci olan Doğan Alemdar ve Günay Güvenç’i listesine aldı.

PRENSİP'TE ANLAŞILDI
Sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan Doğan Alemdar için çalışmalara başlayan Galatasaray yönetimi oyuncu ile prensip anlaşmaya vardı. Önümüzdeki günlerde genç file bekçisi için masaya oturacak olan sarı-kırmızılı yönetim Rennes kulübüne oyuncunun transferi için satın alma opsiyonlu bir transfer teklifi iletecek. 2021 yılında Kayserispor'dan Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar bu sezon sadece 10 maçta forma giyebildi.

B PLANI GÜNAY GÜVENÇ
Geçtiğimiz sezona Gaziantep FK’da başlayan ancak deprem sonrasında Kasımpaşa’ya kiralanan Günay Güvenç ise Galatasaray’ın b planı konumunda yer alıyor. Sarı-kırmızılı yönetim Doğan Alemdar transferini sonuca erdirememesi durumunda Gaziantep ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Günay Güvenç’i ufak bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmayı planlıyor. Sezonu iki farklı Süper Lig takımında forma giyerek geçiren Günay Güvenç ise bu sezon 31 maçta forma giydi.

Öne Çıkanlar
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Son Haberler
Doların 35 TL’nin üstünde olmasını istediler. Yok artık Ekonomi
Doların 35 TL’nin üstünde olmasını istediler. Yok artık
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 1 yaralı Güncel
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 1 yaralı
Her 5 çocuktan 1'inde görülüyor. Uzmanı beslenme önerilerini sıraladı Sağlık
Her 5 çocuktan 1'inde görülüyor. Uzmanı beslenme önerilerini sıraladı
Bebek soğuk aldığında ilk neler yapılmalı Sağlık
Bebek soğuk aldığında ilk neler yapılmalı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı Ekonomi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı
Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon: 9 gözaltı Güncel
Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon: 9 gözaltı
'Başparmakla şınav çekme rekoru' ile Guinness'e girdi Güncel
'Başparmakla şınav çekme rekoru' ile Guinness'e girdi