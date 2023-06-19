Galatasaray'da kaleci harekatı. Muslera'nın alternatifi belli oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Gelecek sezona daha iddialı girerek Avrupa’da başarı kovalamak isteyen Galatasaray’da kadro planlamaları devam ediyor. 2. Kaleci konumunda yer alan Okan Koçuk ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar bu ayrılıktan oluşan boşluğun yerini doldurmak için çalışmalara başladı. Mevcut yabancı kuralını da düşünen Galatasaray yönetimi Fernando Muslera’nın yerini doldurması için 2 yerli kaleci olan Doğan Alemdar ve Günay Güvenç’i listesine aldı.

PRENSİP'TE ANLAŞILDI

Sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan Doğan Alemdar için çalışmalara başlayan Galatasaray yönetimi oyuncu ile prensip anlaşmaya vardı. Önümüzdeki günlerde genç file bekçisi için masaya oturacak olan sarı-kırmızılı yönetim Rennes kulübüne oyuncunun transferi için satın alma opsiyonlu bir transfer teklifi iletecek. 2021 yılında Kayserispor'dan Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar bu sezon sadece 10 maçta forma giyebildi.

B PLANI GÜNAY GÜVENÇ

Geçtiğimiz sezona Gaziantep FK’da başlayan ancak deprem sonrasında Kasımpaşa’ya kiralanan Günay Güvenç ise Galatasaray’ın b planı konumunda yer alıyor. Sarı-kırmızılı yönetim Doğan Alemdar transferini sonuca erdirememesi durumunda Gaziantep ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Günay Güvenç’i ufak bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmayı planlıyor. Sezonu iki farklı Süper Lig takımında forma giyerek geçiren Günay Güvenç ise bu sezon 31 maçta forma giydi.