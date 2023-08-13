Galatasaray'da kaleci operasyonu

Kaleci transferi gerçekleştirmek isteyen sarı-kırmızılılar gündemine Juan Musso'yu aldı.

Galatasaray'da kaleci operasyonu

Muslera’nın son sezonu olacak olması sebebiyle şimdiden kaleci transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray rotayı Atalanta'nın kalecisi Juan Musso'ya çevirdi.

"SİRENLER MUSSO İÇİN ÇALIYOR
İtalyan basınında yer alan haberde; "Galatasaray'da sirenler Musso için çalıyor. Türk ekibi 29 yaşındaki Arjantinli kaleciyle yakından ilgileniyor" ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI
2021 yılında 20.5 milyon Euro’ya Udinese’den Atalanta’ya transfer olan İtalyan kaleci burada çıktığı 73 maçta 94 gol yerken 20 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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