Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi kırmızı alarm

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Yarın saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanancak mücadele öncesi Okan Buruk'tan oyuncularına özel bir uyarı geldi.
Kart sınırında bulunan Kerem Aktürkoğlu, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan,Hakim Ziyech ve Sergio Oliveira ile görüşme gerçekleştiren Okan Buruk oyuncularından dikkatli olmalarını istedi.
Bu 5 oyuncu Kasımpaşa maçında sarı kart görmesi halinde haftaya oynanacak olan Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.
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