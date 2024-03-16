Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi kırmızı alarm

Fatih Saboviç
Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi kırmızı alarm
Deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray'da Okan Buruk 5 oyuncusuyla özel olarak görüştü.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

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Yarın saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanancak mücadele öncesi Okan Buruk'tan oyuncularına özel bir uyarı geldi.

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Kart sınırında bulunan Kerem Aktürkoğlu, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan,Hakim Ziyech ve Sergio Oliveira ile görüşme gerçekleştiren Okan Buruk oyuncularından dikkatli olmalarını istedi.

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Bu 5 oyuncu Kasımpaşa maçında sarı kart görmesi halinde haftaya oynanacak olan Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.

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