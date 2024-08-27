Galatasaray'da kılıçlar çekildi. Karaborsa bilet skandalı büyüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da kılıçlar çekildi. Karaborsa bilet skandalı büyüyor

Galatasaray, son dönemde yönetim kurulu üyeleri hakkında çıkan kara borsa bilet iddialarına sert bir açıklama paylaşarak yanıt verdi.

Galatasaray, gündemde yer alan karaborsa bilet iddialarına dair flaş bir açıklama yayımladı.

Sert bir açıklama paylaşan sarı-kırmızılılar, "Önce bir soruşturma yalanıyla başlayan, sonra yönetim kurulu üyelerimizden bazılarının bu suçlamayla ifadeye çağrıldığı iftirasıyla devam eden spekülasyonların sahiplerini en kısa zamanda iddialarını ispatlamaya davet ediyor; eğer ispatlayamazlar ve kendilerine Galatasaray düşmanlarına karşı verdiğimiz mücadelenin aynısını vereceğimizi ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklamanın tamamı:

''Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin teveccühüyle seçildiğimiz andan itibaren tek amacımız vardı: Bize emanet edilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek…

Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki; yönetim kurulumuza ve birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımıza yapılan eleştiriler sınırı aşmış, haksız ithamlar ve ahlaksız iftiralara dönüşmüştür.

Önce bir soruşturma var yalanıyla başlayan, sonra yönetim kurulu üyelerimizden bazılarının bu suçlamayla ifadeye çağrıldığı iftirasıyla devam eden spekülasyonların sahiplerini en kısa zamanda iddialarını ispatlamaya davet ediyor; eğer ispatlayamazlar ise kendilerine Galatasaray düşmanlarına karşı verdiğimiz mücadelenin aynısını vereceğimizi ilan ediyoruz.

Bu konuda bugüne kadar aldığımız ve alacağımız tüm aksiyonları yarın kamuoyuyla paylaşacağız.
Öncesinde bu sezonun bizim için en önemli maçlarından birine çıkacağız ve kazanacağız!

O zamana kadar KONSANTRASYON!''

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı
Dursun Aydın Özbek

Yönetim Kurulu Üyeleri

Metin Öztürk

Niyazi Yelkencioğlu

Mehmet Saruhan Cibara

Eray Yazgan

İbrahim Hatipoğlu

Bora İsmail Bahçetepe

Sedat Artukoğlu

Can Natan

Ali Yüce

Fatih Süleyman Demircan

Ozan Bingöl Yurtsever

Timur Kuban

Emir Aral

Tanur Lara Yılmaz

Ece Bora''

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