Galatasaray'da Young Boys maçına saatler kala flaş Icardi gelişmesi. Herkes bunu konuşuyor

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Galatasaray'da Young Boys maçına saatler kala flaş Icardi gelişmesi. Herkes bunu konuşuyor

Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, Mauro Icardi'nin yeni imajı gündem oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play off turu rövanş maçında bu akşam İsviçre ekibi Young Boys'u konuk edecek. Deplasmanda oynanan mücadeleyi 3-2 kaybeden Sarı-Kırmızılılar, taraftarının önünde kazanıp Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor.

Zorlu mücadele öncesi Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmesi yaşandı. Wanda Nara ile ayrıldıktan sonra adeta hayata küsen, düşünceli tavırlarıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan Arjantinli yıldız, imaj değişikliğine gitti.

Özel hayatındaki çalkantılı günlerini geride bırakan Mauro Icardi, yeni stiliyle büyük beğeni topladı. Sarı saçlarıyla tanınan Icardi, tarzını yenileyerek sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Yıldız futbolcu bu haliyle ilk kez Young Boys karşılaşmasında görüşücüye çıkacak.

Sosyal medya hesaplarından Mauro Icardi'nin yeni imajını gören taraftarlar, "Young Boys maçı öncesi Icardi Young Boy (Genç çocuk) olmuş" yorumunu yaptı.

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