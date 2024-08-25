Galatasaray'da Muslera dayanamadı

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesi rövanş maçında Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

27 Ağustos Salı günü TSİ 22.00’de RAMS Park’ta oynanacak mücadele öncesi Fernando Muslera’dan flaş bir paylaşım geldi.

"BENİM DE KÖTÜ GÜNLERİM VAR"

Muslera yaptığı paylaşımda kendisini sert bir dille eleştirenlere ithafen "Benim de korkularım, şüphelerim ve kötü günlerim var ama devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İlk maçta 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılılarda Urugaylı file bekçisi kendi yaptığı hatalar nedeniyle 2 gol yemişti. Muslera mücadelenin ilerleyen dakikalarında ise sakatlanarak yerini Günay Güvenç’e bıraktı.