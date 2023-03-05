﻿Galatasaray'ın Muslera kararı belli oldu. Galatasaray taraftarı merakla bekliyordu

Galatasaray'da 5 Şubat'taki Trabzonspor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sağ ayak sırtı kemiklerinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edilmişti. 20 gün koltuk değneği ile hareket eden Muslera'nın tedavisi sona erdi.

Sabah'ın haberine göre teknik heyet, Uruguaylı 1 numarayı yüzde yüz hazır olmadan oynatmama kararı aldı. Muslera, 11 Mart'taki Kasımpaşa maçında riske edilmeyecek. Milli ara öncesi oynanacak Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında kaleyi Okan Kocuk koruyacak.

Tarak kemiğine yük binmeden çalışmalarına devam eden Muslera, en fazla 2 maç kaçıracak. Deneyimli kaleci, mart ayı sonundaki milli aranın ardından eldivenlerini geri alacak ve ligdeki Adana Demirspor ile kupadaki Başakşehir maçlarına çıkacak.

476 GOL YEDİ

2011-2012 sezonunda Galatasaray forması giymeye başlayan Fernando Muslera, sakatlıkları nedeniyle sarı-kırmızılıların 58 maçını kaçırdı. Toplamda 443 mücadelede görev alan Uruguaylı file bekçisi 476 gol yerken 154 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.