Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, kendi sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında başta teknik direktör Okan Buruk olmak üzere sarı kırmızılıların İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'e büyük tepkisi vardı.

Özellikle 52. dakikada Belçika takımından sarı kartı bulunan Promise, Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır’ın ayağına bastı. Cim Bom ikinci sarıdan kırmızı kart çıkmasını beklerken hakem sadece faul verdi. Promise bir dakika sonra maçın tek golünü attı.

Karşılaşma bittikten sonra Maç içerisinde hakem kararlarına sık sık tepki gösteren Buruk, maçın ardından hakemin elini sıkmadı. Daha sonra Galatasaray Teknik direktörü'nün yedek kaleci Günay Güvenç'e kızarak bir şeyler söylediği görüldü. Bunun üzerine sarı kırmızılıların yedek kalecisi Buruk'a bakmadan kale arkasına doğru ilerledi.

TARTIŞMANIN NEDENİ HAKEMİ KUTLAMASI

Sosyal medyada çıkan görüntüler ikili arasında soğuk savaş yaşandığı şeklinde yorumlandı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre tartışma Günay Güvenç'in maç sonrası 4. hakemi tebrik etmesi nedeniyle çıktı. Hakemlere tepki gösteren Buruk, öğrencisinin hakemleri kutladığını görünce fırça attı.