Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise'ya 1-0 mağlup olduğu maçta maçın İspanyol hakemi Jose Maria Sanchez'in yönetimi eleştirildi. Birçok pozisyonda takdir hakkını Belçika ekibinden yana kullanan ve maçın önüne geçen Sanchez için sarı-kırmızılıların efsane futbolcusu Hasan Şaş değerlendirmelerde bulundu.

Tecrübeli futbol adamının, sporON YouTube kanalında yaptığı açıklamalar adeta viral oldu.

İşte Şaş'ın o sözleri:

"Çocuk (Arda Ünyay) basmamış bile 'Topa vurdum' diyor. Gencecik bir oyuncuyu ilk Şampiyonlar Ligi maçında oyundan atıyorsun ama maçın 55. dakikasındaki o oyuncu Uğurcan'ın ayağına basıyor, sarı kartı var diye oyundan atmıyorsun.

Teknik direktörü akıllı, adam golü atar atmaz oyundan aldı. Sinirlerime hakim olarak en şey tabirle söyleyeceğim, sen şeref yoksunusun hakem. Sen şeref yoksunu bir hakemsin! Olabilir, Galatasaray kaybedebilir hiç önemli değil. Sen bugün gösterdiğin yönetimle bu maçı katletmişsindir."