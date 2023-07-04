Galatasaray'da Okan Buruk'u sevindiren gelişme

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken Nelson ve Boey'in çalışmalara başlaması Okan Buruk'u rahatlattı.

Galatasaray'da Okan Buruk'u sevindiren gelişme

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basına açık tutuldu. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve kondisyon çalışmasıyla sürdü.

Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, pas ve top kapma çalışması üzerinde durdu. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın Kocaeli Stadı'nda Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City ile yapacağı maçla devam edecek.

Galatasaray'da izni sona eren Victor Nelsson ve Sacha Boey, takımla çalışmalara başladı.

İsimleri sık sık transfer haberleriyle gündeme gelen iki ismin katılması teknik direktör Okan Buruk'u sevindirdi.

Sezonun tamamlanmasının ardından Danimarka Milli Takımı'na giden Nelsson ile Fransa 21 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'na davet edilen Boey, İstanbul'a gelerek antrenmanlara katıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte sadece İtalya Milli Takımı'na gittiği için izni süren Nicolo Zaniolo antrenmanda yer almadı.

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