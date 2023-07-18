Galatasaray'da Sacha Boey'in durumu belli oldu

Sarı Kırmızılı takımdaki geleceği tartışılan Sacha Boey'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Sacha Boey'in durumu belli oldu

Galatasaray'ın yıldız sağ beki Sacha Boey, yaz transfer döneminin ilk gününden bu yana Avrupa devlerinin radarında.
Fanatik'in haberine göre Fransız futbolcu ve teknik direktör Okan Buruk arasında yapılan görüşmelerde Boey'in, takımda kalmayı çok istediği öğrenildi.
22 yaşındaki oyuncu için astronomik bir transfer bedeli gelmediği sürece şu anlık satışı pek mümkün gözükmüyor.
OKAN BURUK DA İSTİYOR

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz gün Sacha Boey ve Victor Nelsson ile ilgili konuştu. Buruk açıklamasında "Boey ve Nelsson ile devam etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi hedefimiz var ve bu hedef oyuncuların takımda kalması ile gerçekleşebilir. Burada karar verici olan Galatasaray, her şey bizim kontrolümüzde" sözlerini sarfetmişti.
Sacha Boey bu sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıktı. 32 maçta ilk 11'de görev alan genç yıldız 1 gol 4 de asist yaptı.

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