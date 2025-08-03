Galatasaray'da Sanchez'den karar! Kalacak mı?

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala son şampiyon Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.

Kadrosuna Leroy Sane ve Victor Osimhen'i katan Cimbom'da diğer yandan iç transfer çalışmaları devam ediyor.

İTALYA'DAN TEKLİF VAR

İtalyan ekibi Como'dan teklif alan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in Galatasaray'da mutlu olduğunu ve sözleşmesini uzatmaya hazır olduğunu menajeri aracılığıyla yönetime ilettiği öne sürüldü.

Yıllık 3.2 milyon euro garanti para kazanan 29 yaşındaki Kolombiyalı stoperin maaşına zam beklediği öğrenildi.

Sarı kırmızılıların da satmayı düşünmediği Kolombiyalı stoperin 2027'de sona erecek sözleşmesini uzatmayı planladığı belirtildi.