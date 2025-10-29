Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta 1 Kasım günü oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Ligdeki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo, bu maçta forma giyip giymeyeceği merak ediliyordu.

Ajansspor'un haberine göre, 25 yaşındaki sağ bekin tedavisinde ilerleme sağlandı. Takımdan ayrı olarak bireysel antrenmanlarını sürdüren Singo'nun Trabzonspor maçında oynamak istediği öğrenildi.

Singo'nun takımla birlikte çalışmalara başlaması beklenirken, son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

Göztepe maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen bir diğer savunma oyuncusu Davinson Sanchez de bordo mavili ekibe karşı forma giyemeyecek.

Singo'nun da oynayamaması durumunda, stoperde Abdülkerim Bardakcı'yla birlikte Kaan Ayhan, Arda Ünyay veya Mario Lemina’nın görev alması bekleniyor.

Okan Buruk, Singo'nun durumuna göre savunma kurgusunu şekillendirecek.

Bu sezon 5 resmi maçta görev alan Singo, 1 asiste imza atmıştı.