Galatasaray’da Suarez operasyonu. Messi’nin takımı da devrede

Editör: Barış Atakan

Sarı Kırmızılılarda Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, dev transfer operasyonunda ön çalışmaları için girişimlere başladı.

Erden Timur, Sabah’ın haberine göre Luis Suarez'i Galatasaray'ın renklerine bağlamak için tüm şartları zorlama kararı aldı.

MESSI’NİN TAKIMI DA DEVREYE GİRDİ

Luis Suarez konusunda Galatasaray'ın ciddi bir rakibi var.

Messi'nin forma giydiği Inter Miami de tecrübeli futbolcunun transferi için devreye girdi.

Uruguaylı golcünün Inter Miami'ye gitmediği taktirde Galatasaray’a gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.