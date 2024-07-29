Galatasaray'da TFF depremi

Mehmet Büyükekşi karşısında seçimi kazanan İbrahim Hacıosmanoğlu ilk iş olarak TFF’deki bütün kurulların istifasını istedi ve yerlerine yeni isimler atadı.

PFDK’nin başına Galatasaraylı olduğu bilinen Celal Demirtürk’ün getirilmesi Fenerbahçeli taraftarları kızdırırken sarı-kırmızılılarda da başka bir isim için eleştiriler geldi.

"TAHKİM KURULU BAŞKANI FENERBAHÇELİ"

Galatasaray eski başkan yardımcısı Rezan Epözdemir Tahkim Kurulu’nun yeni başkanı Ali Günay’ın Fenerbahçeli olduğunu iddia etti.

Özdemir yaptığı açıklamada aynı zamanda Ali Günay’ın 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olduğunu belirterek Fenerbahçe için şike davasında beraat kararı verdiğini ifade etti. Epözdemir ayrıca Günay’ın Fenerbahçe’nin şike davası nedeniyle devlete açtığı 1 Milyar 856 Milyon TL’lik tazminat davasının da hakimi olduğunu açıkladı.

"SKANDAL BİR ATAMA"

Epözdemir açıklamasının devamında ise “Sayın Başkan hem şike dosyasında beraat vermiş, hem Fenerbahçe'nin açtığı rekor miktardaki tazminat davasına görevdeki bir ağır ceza mahkemesi başkanı olarak bakıyor, hem de Tahkim Kurulu başkanı olarak Fenerbahçe'nin teknik heyetinin ve oyuncuların tarafı olduğu dosyalarda görev yapacak. Bu yönüyle bakıldığında bu atama tam bir skandaldır” dedi.

DURSUN ÖZBEK'E ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Rezan Epözdemir bu açıklamaları camiada karşılık bulurken Dursun Özbek’in bu konuda harekete geçmesi istenildi.