Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi büyük şok

Galatasaray, Trabzonspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
Üçerli gruplar halinde 8'e 2 pasla devam eden idmanın taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, maç için kampa girdi.
Dev maç öncesi sarı kırmızılılar sakatlık haberiyle sarsıldı.
Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçının ikinci yarısında oyuna giren Wilfried Zaha dün ve bugün gerçekleştirilen antrenmana katılmadı.
Zaha'nın maçta sakatlandığı, Trabzonspor karşısında da büyük olasılıkla ilk 11'de yer alamayacağı belirtildi.
Zaha'nın salonda bireysel olarak doktor kontrolünde çalıştığı bildirildi.