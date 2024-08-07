Galatasaray'da transfer açıklandı. Cardoso formayı giydi

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Galatasaray'da transfer açıklandı. Cardoso formayı giydi

Galatasaray HDI Sigorta, Brezilyalı voleybolcu Victor Cardoso'yu transfer etti.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Brezilyalı smaçör Victor Cardoso'yu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mız, Brezilyalı smaçör Victor Alexsander Almeida Cardoso ile kadrosunu güçlendirdi. Kulübümüz, 1999 doğumlu oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.

Açıklamada, "Victor Cardoso’ya 'hoş geldin' der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz." denildi.

CARDOSO KİMDİR?

Profesyonel kariyerine 2017 yılında Vôlei Itapetininga ekibinde başlayan oyuncu, 2019 yılına kadar Vôlei Itapetininga forması giydi. Ardından SESI São Paulo'ya transfer olan smaçör, 2023 yılına kadar SESI São Paulo ekibinde görev yaptı.

Cardoso, 2023/2024 sezonunda ise Fransa'nın Chaumont Volley-Ball 52 takımında yer aldı. Uluslararası arenada, 2018'den bu yana Brezilya erkek milli voleybol takımının bir parçası olan oyuncu, FIVB Voleybol Erkekler Milletler Ligi ve Güney Amerika Şampiyonası gibi çeşitli şampiyonalarda mücadele etti.

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