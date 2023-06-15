Galatasaray'da transfer! Erden Timur'un Porto ile ilk görüşmesi olumlu geçti

Editör: Hamza Özalkuş

Galatasaray, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, yönetici Erden Timur rotasını Portekiz'e çevirdi.

Teknik direktör Okan Buruk'un ofansif bir sol bek istemesi üzerine harekete geçen Timur'un Porto'nun Brezilyalı futbolcusu Wendel için ilk görüşmeyi yaptığı ileri sürüldü.

29 yaşındaki futbolcunun 2 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen Portekiz'den ayrılmak istediği, bu nedenle de yapılan teklife olumlu cevap verdiği belirtildi.

Porto Kulübü'nün ise bonservis bedeli olarak 5 milyon euro talep ettiği, sarı kırmızılıların buna karşılık 2.5 milyon euro önerdikleri öğrenildi.

Portekiz basınına göre transfer büyük bir olasılıkla olumlu sonuçlanacak.

Wendel bu sezon ligde 26 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçta forma giydi.