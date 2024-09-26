Galatasaray’da yıldızlar resital yaptı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında kendi evinde PAOK’u 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyete getiren golleri Baba Rahman (kendi kalesine), Yunus Akgün ve Icardi’den geldi.

Avrupa kupalarındaki yeni formatta ilk galibiyetini alan Galatasaray’da sahaya ilk 11’de çıkan Osimhen ve oyuna sonradan giren Icardi’nin performansları dikkat çekti. Osimhen, özellikle atletizmi ile PAOK savunmasına büyük zorluk çıkarırken Icardi ise oyuna girdikten sonra tek vuruşla attığı golle göz doldurdu.

Sarı kırmızılılarda iki golcünün yanı sıra Yunus Akgün, Torreira ve kaleci Günay’ın performansı büyük takdir topladı.

Torreira maç boyunca yüzde 92,4 pas isabet oranıyla oynarken 4 ikili mücadele kazandı. PAOK ataklarına karşı adeta duvar ören 28 yaşındaki oyuncu, takımını hücuma çıkarmada da önemli rol oynadı.

AVRUPA KUPALARINDA İLK KEZ GOL ATTI

PAOK maçının öne çıkan bir başka ismi olan Yunus Akgün ise kariyerinde ilk defa bir Avrupa kupası maçında gol atma başarısı gösterdi. Takımının ikinci golünü atan yıldız oyuncu, etkili oyunu ile göz doldurdu. Maçta 87 dakika forma giyen Yunus Akgün yerini Berkan Kutlu’ya bıraktı.

GÜNAY KRİTİK KURTARIŞLAR YAPTI

Öte yandan cezalı olan Muslera’nın yerine kaleye geçen Günay Güvenç, yediği tek gole rağmen yaptığı kritik kurtarışlarla sarı kırmızılıların galibiyetinde önemli rol oynadı. İlk yarının son anlarında Konstantelias ile karşı karşıya kalan Günay, yaptığı kritik kurtarışla dikkat çekti. Günay, ayrıca savunmayı rahatlatarak önemli işlere imza attı.