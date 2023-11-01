Galatasaray'da yönetimi sarsacak 'Erden Timur' istifası. Başkan adayı oluyor

Erden Timur'un artan popülerliğinden rahatsız olan Metin Öztürk'ün istifa edip başkanlığa aday olacağı iddia edildi.

Galatasaray'da yönetimi sarsacak 'Erden Timur' istifası. Başkan adayı oluyor

Fotospor’da yer alan habere göre, Galatasaray camiası ikinci başkan Metin Öztürk'ün, mart ayında yönetim kuruluna istifasını sunarak Başkan adaylığını açıklamayı planladığı iddiası ile çalkalanıyor.

ÖN PLANA ÇIKMASI METİN ÖZTÜRK'ÜN KEYFİNİ KAÇIRDI
Burak Elmas’ın istifası sonrası seçime beraber giren Metin Öztürk ve Dursun Özbek eşbaşkanlık sistemi üzerinde anlaşmaya varmıştı. Ancak geçen sezon Joao Pedro'nun transferi ile başlayan süreçte Erden Timur'un ön plana çıkması Öztürk'ün keyfini kaçırdı.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU
Son zamanlarda Erden Timur'un popüleritesinin Dursun Özbek’ten fazla olması Metin Öztürk’ün için bardağı taşıran son damla oldu.

VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTI
İstifa kararı sonrası Öztürk'ün bu konuyla ilgili Başkan Dursun Özbek'i bilgilendirdiği, Özbek'in de işler yolunda giderken Öztürk'ü bu kararından vazgeçirmeye çalıştığı öne sürülüyor.

MART AYINDA ADAY OLACAK
Galatasaray camiasında bir kesimin Erden Timur’dan olduğu bilinirken, Öztürk'ün Mart ayında başkan adayı olmak için istifa edeceği iddiası tam da bu iddiaların üzerine geldi.

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