Galatasaray'daki Bizans entrikalarını açıkladı

Sarı Kırmızılılardaki yönetim değişikliği hakkındaki Bizans entrikaları benzetmesini yapan Kütahyalı, "Başarı ve şampiyonluk her şey değildir" dedi.

"Galatasaray'da Erden Timur'un boşalttığı pozisyonu İbrahim Hatipoğlu ve Maruf Güneş dolduracak" iddiasında bulunun Kütahyalı şöyle devam etti:

Her ikisi de başarılı ve saygın iş insanları olarak tanınıyorlar. Ayrıca, iyi niyetleriyle bilinen bu isimlerin taraftar desteğini arkalarına alarak kulüpte büyük işler başaracağına inancım tam.

KURTLAR VADİSİ

Fenerbahçe'de yaşananlar Kurtlar Vadisi'ni, Galatasaray'da ise Bizans oyunlarını anımsatıyor. Erden Timur'un üzerindeki baskılar nedeniyle yorulduğu ve görevi bırakma kararı aldığı görülüyor. Kendi iyiliği için bu kararı verdiği düşünülüyor.

Ünal Aysal'ın geçmişte 'Görevime devam edersem hayatım tehlikede olabilir' şeklindeki sözleri akıllara geliyor. Başarı ve şampiyonluk her şey demek değildir.

VEDA MESAJLARI ART ARDA GELMİŞTİ

Galatasaray'ın başarılı teknik adamı Okan Buruk, Erden Timur için duygusal bir veda mesajını sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.

Buruk'un mesajında şu ifadeler yer almıştı:

Son iki yıl içinde birlikte yaşadığımız tüm güzellikleri ve elde ettiğimiz başarıları her zaman sevinçle anacağım.

Bana ve ekibime gösterdiğiniz inanılmaz destek için kalpten teşekkür ederim. Önünüz her zaman açık olsun...

Galatasaray'ın yıldızı Icardi de Erden Timur'a veda mesajı paylaşmıştı.