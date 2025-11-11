Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, katıldığı bir ödül töreninde transfer için gelen soruya cevap verdi. Yazgan, taraftarların transferini çok istediği Ademola Lookman için de kaçamak bir cevap verdi.

İşte Yazgan'ın sözleri;

Yazgan, "Osimhen'in bir arkadaşı var Lookman. Devre arasında geliyor mu?" sorusunun ardından, "Sevgili başkanım, en son benzer bir ortamda Osimhen'i sordular. Siz (Dursun Özbek) o zaman çok kıvrak bir cevap verdiniz ama ben unuttum. Nasıl cevap vereyim? (Gülerek) Harika bir kadromuz var. Üstüne koya koya geliyoruz. Hocamızın istekleri, takımımızın ihtiyacı olduğu şekilde üzerine koymaya devam edeceğiz." cevabını verdi.

Galatasaray'dan Ademola Lookman açıklaması! - Resim : 2

Yazgan, yeni sezonda da çifte kupayı hedeflediklerini söyledi. Eray Yazgan, "Geçen sene 25. şampiyonluğumuzu kazandık. Bu sene 26'yı hedefliyoruz. 19. kez Türkiye Kupası'nı aldık ve 20. kupayı almak istiyoruz bu sene." dedi.

