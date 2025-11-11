Sezon başında Suudi ekibi NEOM'un kadrosuna katmak istediği Barış Alper Yılmaz'a yönetimden izin çıkmamıştı. Yönetimin tutumu nedeniyle bu süreçte antrenmanların bir kısmına dahi çıkmayan milli futbolcu, daha sonra camiadan özür dilemiş ve yeniden barış sağlanmıştı.

Transfer krizinin ardından performansı zamanla adeta dibe vuran Barış Alper Yılmaz'ın kaybedilen Kocaelispor maçındaki görüntüsü de tepki çekti. Sarı-kırmızılı taraftarların da zaman zaman performansı nedeniyle ıslıklayarak tepki gösterdiği Barış Alper Yılmaz, devre arasında takımdan ayrılabilir.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN BİLETİ KESİLDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da kredisini tüketti. Sarı-kırmızılıların, milli futbolcuyla ara transfer döneminde yolları ayırabileceiği öne sürüldü.

SEZON RAKAMLARI

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ile bu sezon tüm kulvarlarda 14 resmi maça çıktı. 25 yaşındaki milli oyuncu, bu mücadelelerde 3 gol atarken, 4 de asist yaptı.