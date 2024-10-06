Galatasaray'dan anlamlı pankartı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maçın ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 19 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızlı takım, RAMS Park'ta Akdeniz temsilcisini konuk etti.

Galatasaray, karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Mauro Icardi ile başladı.

KADIN VE ÇOCUĞA ŞİDDETE TEPKİ

Karşılaşma öncesi kadın ve çocuğa yönelik şiddete tepki gösterildi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, İstanbul'da Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in öldürülmesine tepki göstererek, "Kadına ve çocuğa dokunma" pankartı açtı.

Taraftarlar, zaman zaman tezahüratlarla da şiddet olaylarını kınadı.