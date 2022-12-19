Marcao'dan kötü haber. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yüzü gülmedi

Galatasaray'daki futboluyla tüm dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı futbolcu Marcao, transfer döneminde İspanya'nın Sevilla takımına gitmişti.

Ancak Marcao'nun İspanya'da işleri iyi gitmedi.

Sık sık sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, bu kez ağır bir şekilde sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kulüp doktorlarımız tarafından yapılan inceleme sonrasında Marcao'nun ameliyat olmasına karar verildi. 2 Kasım'da İngiltere'de Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sağ bacağının femoris biceps kasında lif yırtığı yaşayan Brezilyalı stoper, bu ameliyatı gerektiren bir nüksetme yaşadı. Marcao'nun izin süresinin 12 haftadan az olmayacağı tahmin ediliyor."

Marcao'nun 3 aydan önce sahalara dönemeyeceği belirtildi.