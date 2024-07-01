Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a destek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a destek

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe hakkındaki "holding takımı" sözlerine Galatasaray'dan gönderme geldi.

Galatasaray’da yapılan son seçimle beraber stat müdürlüğüne gelen Bora Bahçetepe açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım seçim sırasında Fenerbahçe hakkındaki sözlerini anımsatan Bahçetepe ezeli rakiplerine göndermede bulundu.

"HOLDİNGLERİN TAKIMI"

Fenrbahçe’nin holding takımı olduğunu söyleyen Bahçetepe, "Holdinglerin takımlarına karşı şampiyon olduk. Kendi aralarında öyle söylediler. Aziz Yıldırım söyledi. Holdinglerin takımı dedi. Beşiktaş ve Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye karşı zorlu mücadelenin sonunda hakkımızla şampiyon olduk." şeklinde konuştu.

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