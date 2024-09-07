Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı havalara uçuran karar

Okan Buruk’un talepleri doğrultusunda transfer harekatına devam eden Galatasaray iç transferde de flaş bir adıma hazırlanıyor.

Avrupa devlerinin radarında olan Barış Alper Yılmaz’ı takımda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar yıldız futbolcu ile sözleşme yenileyecek.

Yönetimin Barış Alper Yılmaz’ı ikna etmek için görülmemiş bir zam teklifi ile gideceği öğrenildi.

YÜZDE 750 ZAM

Barış Alper Yılmaz’a yılda 10 milyon TL maaş ödeyen Galatasaray yüzde 750 tam yaparak 75 milyon TL teklif edecek.

Barış Alper Yılmaz’ın teklifi kabul etmesi ve imzaların kısa sürede atılması bekleniyor.