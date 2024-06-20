Galatasaray'dan Batshuayi açıklaması. Flaş imza detayı

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Galatasaray'dan Batshuayi açıklaması. Flaş imza detayı

Michy Batshuayi transferi konusunda Galatasaray'dan ilk resmi açıklama geldi.

Galatasaray'ın, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile her konuda anlaştığı belirtilmişti.

Sarı-Kırmızılı ekibin; 3 milyon Euro imza parası ve 3 milyon Euro maaş teklif ettiği Belçikalı golcünün 2+1 yıllık sözleşmeye "evet" dediği ortaya çıkmıştı.

Galatasaray cephesinden bu transfer gelişmesi ile ilgili ilk resmi açıklamayı yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu yaptı. Henüz resmi imzaların atılmadığını vurgulayan Hatipoğlu, "Bu nedenle herhangi bir şey söylemem doğru değil. Beğendiğimiz bir oyuncu, takımda görmek istediğimiz bir isim" dedi.

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İbrahim Hatipoğlu şöyle devam etti: "Futbolda resmi imzalar atılmadan bitti denmez. Belli mesafeler kat ettiğimizi düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa resmi transfer süresi başlayınca imza atınca bu soruları yanıtlarız. Sabırlı olmak, resmi dönemi beklemek en doğrusu. Bildiğim kadarıyla Fenerbahçe ile bir opsiyonu yoktu, sözleşmesi sona ermişti."

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