Galatasaray'dan bir transfer çalımı daha. Önce Zaha şimdi de Tete

Sarı-kırmızılılar bir süredir Fenerbahçe ile görüşme halinde olan Tete ile büyük mesafe kaydetti.

Galatasaray'dan bir transfer çalımı daha. Önce Zaha şimdi de Tete

Editör: Hamza Özalkuş

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girerek Avrupa’da başarı yakalamayı hedefleyen son şampiyon Galatasaray sürpriz bir ismi gündemine aldı

GALATASARAY İLE ANLAŞMAYA ÇOK YAKIN
Goal Brezilya’dan Raisa Simplicio’nun haberine göre, Galatasaray yönetimi, Shaktar Dontesk’ten ayrılan Tete ile yaptığı görüşmelerde büyük mesafe kaydetti.

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORDU
Bir süredir transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul’da olan yıldız futbolcu bir süredir Fenerbahçe ile görüşme halindeydi.

PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Lyon ve Leicester City’de kiralık olarak forma giyen Tete çıktığı 33 maçta 7 gol 5 asist kaydetti.

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