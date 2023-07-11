Galatasaray'dan Davinson Sanchez'e 9 milyon euro

Galatasaray'ın Davinson Sanchez için Tottenham'a resmen teklif yaptığı ileri sürüldü.

Galatasaray'dan Davinson Sanchez'e 9 milyon euro

Galatasaray'ın İngiltere'nin Tottenham takımına defans oyuncusu Davinson Sanchez için 9 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.

Fanatik'in İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya dayandırdığı habere göre Galatasaray, Tottenham forması giyen Davinson Sanchez için İngiliz ekibine sözlü teklifini iletti.

Tottenham'ın teklife sıcak baktığı, son kararı kulüple 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kolombiyalı oyuncunun vereceği belirtildi.

Davinson Sanchez, 2017'de 42 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Tottenham'a transfer olmuştu.

27 yaşındaki stoper Kolombiya Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

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