Galatasaray’dan derbi öncesi iddialı açıklama

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Galatasaray’dan derbi öncesi iddialı açıklama

Galatasaray ikinci başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de bugün Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heyecanı yaşanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe, saat 20:00’da Şükrü Saraçoğlu stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray kafilesi Fenerbahçe ile oynayacakları maç için Kadıköy’e hareket etti.

"BUGÜN YENECEĞİZ VE DÖNECEĞİZ"

Galatasaray kafilesinde bulunan Galatasaray ikinci başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Öztürk yaptığı açıklamada, “Enerjimiz yerinde, keyfimiz yerinde, takım iyi. İnşallah bugün de yeneceğiz ve döneceğiz” ifadelerini kullandı.

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