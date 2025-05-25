Galatasaray'dan efsanevi veda

Galatasaray'ın Yenikapı'da düzenlediği şampiyonluk kutlamalarında sahneye oğlu Ciro ve eşiyle birlikte çıkan sarı kırmızılı takımın 10 numarası Dries Mertens, sahnede duygusal anlar yaşadı.

'Aslan Kral' filminin müziğiyle sahneye çıkan Belçikalı futbolcu ve ailesi taraftarın tezahüratları karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Bu yaz Galatasaray'dan ayrılması beklenen 38 yaşındaki futbolcu, tribünlerin maskotu olan oğlu Ciro ile birlikte taraftara üçlü çektirdi.

Mertens ve ailesi sahneden gözyaşları içinde ayrıldı.

Galatasaray'da 3 sezon forma giyen Mertens çıktığı 135 maçta 24 gol attı, 36 asist yaptı.