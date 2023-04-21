Galatasaray'dan flaş Dembele kararı. Koptu geliyor

Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den sezon başında kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisi için Fransız kulübüyle anlaştığı belirtilmişti.

Galatasaray yönetimi ve teknik heyet arasında yapılan görüşme sonunda bir golcünün daha alınmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.

Yönetimin bunun üzerine harekete geçtiği ve Lyon takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda biten Moussa Dembele için menajeriyle görüştüğü ortaya çıktı.

Lyon'da yeterince şans bulamadığını ileri sürerek ayrılmayı kararlaştırılan Dembele'nin sarı kırmızılı takımda Icardi ile yan yana oynayacak olması nedeniyle teklife sıcak baktığı belirtildi.

26 yaşındaki Dembele, Lyon'da bu sezon sadece 9 maça ilk 11'de çıktı. 18 maçta ise sonradan oyuna girdi. Bu maçlarda 3 gol attı. Dembele geçen sezon ise 36 maçta 22 kez fileleri havalandırmıştı.