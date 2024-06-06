Galatasaray'dan flaş Icardi açıklaması

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Galatasaray'dan flaş Icardi açıklaması

Galatasaray'da ayrılacağı iddiaları gündem olan Icardi ile ilgili açıklama geldi.

Galatasaray'da Erden Timur'un görevinden ayrılmasının ardından, golcü futbolcu Mauro Icardi'nin de gideceği iddiaları gündem oldu.

Hatta Icardi'nin Erden Timur'a yönelik veda paylaşımında verdiği mesajlar da dikkat çekmişti. Icardi şu ifadeleri kullandı:

"Asla yalnız değildin, hiç yalnız yürümedin. Her savaşta omuz omuza, her şeye ve herkese karşı savaştın.. Fırtınalara birlikte göğüs gerdik, ne kadar güçlü olursa olsun hep galip çıktık. Bugün aşık olduğun, uğruna hayatını verdiğin kulübe elveda diyorsun ve çok az kişi bunu biliyor. Bitti diye ağlama, bunu yaşadığın için gülümse. Eminim ki gelecekte her zamankinden daha güçlü geri döneceksin. Seni çok seviyorum Erden Timur, her şey için sonsuz teşekkürler."

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Nihat Kırmızı, konuyla ilgili olarak açıklama yaptı. Kırmızı, katıldığı radyo programında şu ifadeleri kullandı:

"Icardi'nin ayrılığı ihtimal dahilinde değil. Adı üstünde iddia. Bizim sözleşmeli futbolcumuz. Bunlar camianın kafasını karıştırmak için ortaya bilinçli iddialar. Biz şampiyon ve en güçlü takımız. Görüyorsunuz rakibimiz bizi yakalamak için Mourinho'yu getirdi, çok çaba sarf ediyorlar. Ama biz çok daha güçlü olacağız. Icardi, Galatasaray'da çok mutlu gitmesi söz konusu değil. Tüm oyuncular Galatasaray'ın oyuncusudur, kişilerin değil."

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